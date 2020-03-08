من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

4 / 1 من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

4 / 2 من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

4 / 3 من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

4 / 4 من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

4 / 1 من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

4 / 2 من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

4 / 3 من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

4 / 4 من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

4 / 1 من زواج القاصرات إلى التعليم.. ما هي التحديات التي تواجه النساء حول العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يوم المرأة العالمي هو وقت للاحتفال بإنجازات النساء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تمكينهنّ. وتواجه النساء حول العالم العديد من التحديات، تعرّف إليها عبر هذه الإحصائيات والأرقام في معرض الصور أعلاه:

المساواة

تحقيق المساواة بين الجنسين سيستغرق المزيد من الوقت..وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي.

التعليم

توفر أقل من 40% من البلدان حول العالم فرصاً متساوية للإناث والذكور بالتعليم، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

وتشكل الفتيات أكثر من نصف الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بالعالم.

زواج الأطفال

يُقدّر أن 15 مليون فتاة يخضعن لزواج القاصرات سنوياً. وتتعرض الفتيات اللواتي يتزوجن في مرحلة الطفولة لمخاطر العنف والاعتداء والاستغلال. والفتيات المتزوجات في سن 18 عاماً أو أقل يتركن المدرسة بنسبة 50%، حسب منظمة "Unchained At Last".

العنف

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 1 من 3 نساء بالعالم تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي. ويتكون ما لا يقل عن نسبة 71% من ضحايا الإتجار بالبشر من النساء والفتيات، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.