أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وسع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ائتلافه الفائز مساء الثلاثاء، حيث حقق فوزًا كبيرًا آخر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، في الجنوب مع الناخبين السود والمعتدلين، بينما فاز أيضًا بالمجموعات التي ذهبت إلى السيناتور بيرني ساندرز في فيرمونت عام 2016، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

وغادر الناخبون البيض الذين تلقوا تعليماً جامعياً ساندرز، ودعموا بايدن. كما خسر ساندرز دعم الناخبين المستقلين، وهم ديموغرافية سكانية أخرى دعمت السيناتور الديمقراطي الاشتراكي بهوامش أقل بكثير مما فعلوه قبل أربع سنوات.

وسارت النتائج على نفس نمط التصويت في الثلاثاء الكبير، حيث واصل بايدن تعزيز مركزه أمام الناخبين الديمقراطيين، حيث يركز بشكل كبير على هدف واحد: هزيمة الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر.

وجاءت نتائج التصويت في الانتخابات التمهيدية وفقًا لما أظهرته استطلاعات الرأي في ليلة الثلاثاء، كالتالي:

فوز بايدن وخسارة ساندرز في ميتشيغان وميسوري

في كل من ميتشيغان وميسوري، حظي بايدن بدعم من المجموعات التي فازت بها ساندرز بهوامش كبيرة في عام 2016، وخاصة الناخبين البيض.

في ميشيغان، أظهرت استطلاعات الخروج الأولية تقدم بايدن على حساب ساندرز أنه حتى بين الرجال البيض الذين تلقوا تعليماً جامعياً، على الرغم من فوز ساندرز بتلك المجموعة بفارق يقارب 2 إلى 1 منذ أربع سنوات.

فضل الناخبون المستقلون ساندرز بنسبة 43 نقطة مئوية على هيلاري كلينتون في عام 2016، لكنه قاد بايدن برقم واحد فقط في عام 2020.

أظهرت استطلاعات الرأي في ميسوري أن بايدن يتقدم على ساندرز بشكل ملحوظ بين الرجال الذين ليس لديهم شهادة جامعية، وهي مجموعة فازت بها ساندرز في عام 2016 بنسبة 60%، وتصدرت كلينتون بنسبة 21 نقطة مئوية. كما خسر ساندرز الدعم بين الناخبين المستقلين في ميسوري: حوالي نصف الأصوات لصالحه في عام 2020، بانخفاض من حوالي 67 % في عام 2016.

مسيسيبي تعزز اكتساح بايدن الجنوبي

حقق الناخبون السود في ولاية مسيسيبي فوزًا قياديًا آخر لبايدن في الجنوب، حيث كان يهدف إلى الاستفادة من الزخم الذي بدأ بفوزه في 29 فبراير في ساوث كارولينا.

كان ما يقرب من ثلثي الناخبين الديمقراطيين في ولاية ميسيسيبي من السود، وأيد هؤلاء الناخبون بايدن بفارق 8 إلى 1، مع ما يقرب من 9 من كل 10 يقولون إنهم صوتوا لصالح بايدن مقابل أكثر قليلاً من 1 من كل 10 لصالح ساندرز. كما أدلى 7 من كل 10 ناخبين سود في ميسوري بأصواتهم لصالح بايدن يوم الثلاثاء.

ثقة الناخبين الديمقراطيين في بايدن لمعالجة الأزمة

أظهرت استطلاعات الخروج أن الناخبين الديمقراطيين يثقون في بايدن أكثر من ساندرز لمعالجة أزمة كبيرة.

في ولاية ميسوري، أظهرت النتائج أن 6 من كل 10 ناخبين ديمقراطيين أوليين يثقون في أن بايدن سيعالج أزمة كبيرة، بينما يحظى ساندرز بنحو ربعهم.

في ميشيغان، حيث عكس استطلاع الرأي أولئك الذين صوتوا فقط في يوم الانتخابات، قال ما يقرب من نصف الناخبين الأساسيين للديمقراطيين إنهم يثقون في بايدن بين المرشحين الديمقراطيين لمعالجة أزمة كبيرة. فيما قال حوالي الثلث إنهم يثقون في ساندرز في التعامل مع الأزمة.

الأرقام متشابهة في ولاية واشنطن، حيث قال حوالي نصف الناخبين الأساسيين للديمقراطيين إنهم يثقون في بايدن لمعالجة الأزمة. سمى حوالي الربع ساندرز وحوالي 1 من كل 5 اختار سيناتور ماساتشوستس إليزابيث وارين، والتي خرجت من السباق يوم الخميس. أدلى الناخبون بأصواتهم عن طريق البريد في واشنطن، وتم إرسال العديد من بطاقات الاقتراع بالبريد.

الجائزة الكبرى.. ميتشيغان

اختار حوالي 4 من كل 10 من الناخبين الديمقراطيين في ميتشيغان الرعاية الصحية كأهم قضاياهم، حسب استطلاعات الرأي المبكرة. واختار حوالي الربع التباين في الدخل، واختار واحد من كل 5 تغير المناخ، فيما اختار واحد من كل 10 العلاقات العرقية.

حوالي 6 من كل 10 ناخبين في ميتشيغان، بأولوية قضية الرعاية الصحية، أيدوا بايدن للترشح، بينما ذهب حوالي 4 من كل 10 ناخبين إلى ساندرز. وفاز ساندرز بفارق ضئيل على بايدن بين الناخبين الذين أعطوا الأولوية لتفاوت الدخل.

ما يقرب من 6 من كل 10 يدعمون استبدال التأمين الصحي الخاص بخطة حكومية واحدة للجميع. ويقول حوالي نصفهم إن اقتصاد الأمة يحتاج إلى إصلاح شامل، في حين أن أكثر من 2 من كل 5 يريدون تغييرات طفيفة وأقل من 1 من كل 10 يعتقدون أنه يعمل بشكل جيد.

ذهب مؤيدو خطة التأمين الخاصة لساندرز، حوالي 6 من كل 10، في حين أن حوالي ثلاثة أرباع الناخبين الذين عارضوها صوتوا لصالح بايدن.

فيروس كورونا في سباق 2020

في واشنطن، حيث التركيز على حالات الإصابة بفيروس كورونا، قال أكثر من 8 من كل 10 ناخبين ديمقراطيين أوليين إنهم قلقون بعض الشيء على الأقل من آثار تفشي المرض، بما في ذلك ما يقرب من 4 من كل 10، قالوا إنهم "قلقون للغاية"، في الوقت الذي ألغت فيه حملات بايدن وساندرز التجمعات، مساء الثلاثاء.

كان الناخبون الأكبر سناً يشعرون بالقلق أكثر من الناخبين الأصغر سناً، حيث قال حوالي نصف هؤلاء الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق إنهم "قلقون للغاية" حيال ذلك، مقارنة بواحد فقط من بين كل 7 من تقل أعمارهم عن 45 عامًا.

التطلع إلى نوفمبر: كيف سيتعامل الديمقراطيون مع ترامب

قال ما يقرب من 9 من كل 10 ناخبين ديمقراطيين في واشنطن، إنهم سيصوتون للديمقراطي في نوفمبر/ تشرين الثاني بغض النظر عن هوية المرشح، حسب استطلاعات الرأي المبكرة. وقال حوالي 8 من كل 10 في ميتشيغان الشيء نفسه - بما في ذلك 9 من كل 10 من أنصار بايدن و 8 من كل 10 من أنصار ساندرز. لن يلتزم حوالي 1 من كل 5 من ناخبي ساندرز في ميتشيغان بالتصويت للديمقراطيين في نوفمبر بغض النظر عن هوية المرشح.

حوالي 6 من كل 10 ناخبين ديمقراطيين في ميشيغان وأكثر من ذلك في واشنطن، 8 من كل 10، غاضبون من إدارة ترامب. فقط رقم واحد قال إنهم متحمسون أو راضون عن الإدارة الحالية.

تظهر استطلاعات الرأي الأولية في ميتشيغان أن حوالي 3 من كل 5 ناخبين ديمقراطيين في يوم الانتخابات يفضلون مرشحًا يمكنه التغلب على ترامب على شخص يوافقهم على هذه القضايا.

هذا الرقم أعلى من ذلك في ولاية واشنطن، حيث قال ما يقرب من 7 من كل 10 إنهم يريدون شخصًا أفضل من ترامب.

مؤهلات المرشح



بالنسبة لأولئك الذين يدلون بأصواتهم في ميسيسيبي وواشنطن، فإن توحيد البلاد كان أعلى المقومات التي كانوا يبحثون عنها في المرشح.

فاز بايدن بأكثر من 9 من كل عشرة من هؤلاء الناخبين في ولاية مسيسيبي وحوالي ثلثي الناخبين في واشنطن. كما فاز ساندرز على نحو سليم بين الناخبين في ولاية مسيسيبي الذين جلبوا التغيير اللازم والذين كانوا يهتمون بأشخاص مثلهم من الصفات التي تهمهم، لكن ساندرز تفوق على نائب الرئيس السابق بين الناخبين في واشنطن الذين يريدون التغيير.

بالنسبة للناخبين في ميتشيغان، كان وجود مرشح يمكنه إحداث التغيير المطلوب هو الأكثر أهمية، واعتقد أكثر من نصفهم أن ساندرز كان هو الرجل المؤهل لهذه الوظيفة. كما أعطى ناخبو ميسوري الأولوية للمرشح الذي يمكنه إحداث التغيير المطلوب لكنهم منقسمون بالتساوي بين ساندرز وبايدن. في كلتا الولايتين، اختار الناخبون الذين يتطلعون إلى توحيد البلاد بايدن.

تصويت الاتحادات

فاز بايدن بدعم الناخبين في الأسر النقابية في ميتشيغان وميسوري، بفوزه على ساندرز بسهولة. ينتمي حوالي 3 من كل 10 ناخبين في ميتشيغان وربع في ميسوري إلى أسرة مع أحد أعضاء النقابة.

لعب كلا المرشحين لنقابات خلال الحملة، حيث حذر بايدن من أن منافسه سوف يسلب تغطية الرعاية الصحية المشددة التي يتعرض لها العمال من خلال "الرعاية الصحية للجميع"، والتي من شأنها وضع برنامج تأمين وطني تديره الحكومة وإلغاء السياسات الخاصة بشكل أساسي. بايدن، من ناحية أخرى، يدعم إضافة خيار تديره الحكومة إلى تبادل قانون الرعاية بأسعار معقولة.

ورد ساندرز بمهاجمة بايدن لدعمه لصفقات التجارة الحرة، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وهو موضوع مؤلم للعديد من سكان ميتشيغان الذين رأوا وظائفهم في صناعة السيارات تنتقل إلى المكسيك. في حين أن نقابة عمال السيارات المتحدة لم تؤيد أحد المرشحين، وأعلن رئيس نقابي سابق أنه يدعم ساندرز.

حصل بايدن أيضًا على أغلبية الأصوات بين الأسر غير النقابية في ميتشيغان ونحو نصف الأصوات في ميسوري. فاز ساندرز بأقل من النصف في كلتا الولايتين.

كان دعم الاتحاد أيضًا مشكلة في الشهر الماضي في ولاية نيفادا، حيث أوضح قادة اتحاد الطهي المؤثر أنهم لم يدعموا برنامج الرعاية الطبية للجميع. ومع ذلك، حصل ساندرز على أكبر حصة من الأصوات النقابية، على الرغم من أن المجال كان منقسمًا بين المزيد من المرشحين في ذلك الوقت.

أجريت استطلاعات CNN للرأي من قبل إديسون ريسيرش لحزب الانتخابات الوطني في أربع ولايات تم التصويت عليها في 10 مارس.

وتستند النتائج إلى مقابلات أجريت على مدار اليوم مع ناخبين ديمقراطيين تم اختيارهم بشكل عشوائي في مواقع التصويت في ميتشيغان وميسوري وميسيسيبي.

النتائج في هذه الولايات تعكس فقط أولئك الذين أدلوا بأصواتهم في يوم التصويت. في واشنطن، تم إجراء استطلاع عبر الهاتف لمقابلة من يصوّت عبر البريد.

