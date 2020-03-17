بكين، الصين (CNN)-- أعلنت الصين، الثلاثاء، بعض الإجراءات الانتقامية الصارمة ضد وسائل إعلام أمريكية، بعد أن صنفت واشنطن 5 وسائل إعلام صينية على أنها "بعثات أجنبية" تتبع الحكومة.

واعتمدت الصين ثلاثة تدابير مُضادة، قالت إنها تعتبر سارية على الفور، تتضمن ضورة تقديم مكاتب وسائل الإعلام الأمريكية في الصين، بما فيها "صوت أمريكا - VOA"، وصحف (نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، واشنطن بوست)، ومجلة التايم، تقارير مكتوبة عن جميع قوائم موظفيها، وأموالهم، وحيازاتها من الممتلكات.

وطلبت الصين من الصحفيين الأمريكيين – المتواجدين فيها - بصحف "نيويورك تايمز وول ستريت جورنال وواشنطن بوست)، الذين تنتهي أوراق اعتماداتهم الصحفية قبل نهاية هذا العام، إبلاغ وزارة الخارجية الصينية بذلك، وإعادة بطاقاتهم الصحفية.

وبموجب القرار، لن يُسمح لهؤلاء الصحفيين بإجراء تقارير في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.

وقالت الصين إن ذلك يأتي ذلك ردًا على طرد الصحفيين الصينيين من الولايات المتحدة.

وأضافت أنه "في مواجهة الإجراءات الأمريكية التمييزية ضد الصحفيين الصينيين فيما يتعلق بالتأشيرات والمراجعات والمقابلات الإدارية، ستتخذ الصين إجراءات مماثلة ضد الصحفيين الأمريكيين".

وحتى الآن من غير الواضح ما هو عدد الصحفيين الأمريكيين الذين سيتأثرون بهذه القرارات.

ويشار إلى أنه في 19 فبراير/شباط الماضي، صنفت الخارجية الأمريكية 5 وسائل إعلام صينية على أنها "بعثات دبلوماسية أجنبية" تقع تحت سيطرة الحكومة الصينية.

وضمت قائمة وسائل الإعلام الخمس وكالة أنباء شينخوا، شبكة تلفزيون الصين العالمية (CGTN)، راديو الصين الدولي، شركة تشاينا ديلي للتوزيع، وهاي تيان ديفيلوبمنت الأمريكية.