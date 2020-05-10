أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد المتحدث باسم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لـ CNN، أن رئيس المراكز، الدكتور روبرت ردفيلد، سيعزل نفسه لمدة أسبوعين بعد تعرضه لشخص في البيت الأبيض ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من أبلغ عن القصة.

وقال المتحدث باسم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لـCNN، إن "الدكتور روبرت ردفيلد أدرك تعرضه لمخاطر منخفضة في 6 مايو أيار عند تعرضه لشخص في البيت الأبيض لديه كوفيد 19. إنه على ما يرام وليس لديه أعراض"، لافتا أنه سيعمل عن بعد خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف المتحدث باسم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: "في حال اضطر الدكتور ريدفيلد للذهاب إلى البيت الأبيض للوفاء بأي مسؤوليات كجزء من عمل فرقة عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا، فإنه سيتبع ممارسات السلامة التي حددتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لأولئك الذين ربما تعرضوا لها".

وأوضح المتحدث أن إرشادات السلامة للدكتور ريدفيلد وأي شخص يعمل في فريق العمل في البيت الأبيض تقتضي قياس درجة حرارته وفحص أعراضه كل يوم، وارتداء غطاء للوجه، والبعد عن الآخرين.

المسؤولون لم يحددوا هوية من التقاه ريدفيلد في البيت الأبيض. ومع ذلك، تم الإعلان عن إصابة كاتي ميلر، المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بفيروس كورونا، يوم الجمعة.

ولم يعلق نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جود دير، على تفاصيل التقارير المتعلقة بريفيلد، لكنه قال إن ومسؤولي عمليات البيت الأبيض "يواصلون العمل عن كثب لضمان اتخاذ كل الاحتياطات لإبقاء الرئيس والعائلة الأولى، ومجمع البيت الأبيض بأكمله آمن وصحي".