بريطانيا على وشك أن تعاني من أسوأ عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا في أوروبا.. ما الخطأ الذي قامت به؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، النقاب عن "الخطوات الحذرة" التي ستتخذها الحكومة لتخفيف قيود الطوارئ المُطبقة كجزء من الإغلاق على الصعيد الوطني، وتخفيف أوامر البقاء في المنزل والسماح لبعض الأشخاص بالعودة إلى العمل.

وقال جونسون، خلال خطابه للأمة، الأحد: "بداية من يوم الأربعاء نريد أن نشجع الناس على ممارسة قدر أكبر أو غير محدود من التمارين في الهواء الطلق".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني، قائلاً: "يمكنك الجلوس تحت أشعة الشمس في منتزهك المحلي، أو القيادة إلى وجهات أخرى، بل ويمكنك ممارسة الرياضة، لكن فقط مع أفراد أسرتك"، محذرًا من أن أولئك الذين يتجاهلون إرشادات التباعد الاجتماعي سيواجهون غرامة مُضاعفة.

وفي خطابه المسجل من مقر الحكومة البريطانية، أكد جونسون أن جميع أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل - مثل أولئك في البناء والتصنيع - سيتم "تشجيعهم بنشاط" على العودة إلى العمل اعتبارًا من يوم الاثنين.

ودعا جونسون إلى "العمل من المنزل إذا استطعت، لكن يجب عليك الذهاب إلى العمل إذا لم تتمكن من العمل من المنزل.. وعندما تذهب إلى العمل، إن أمكن، قم بذلك بالسيارة أو أفضل، عن طريق المشي أو الدراجة".

وأضاف جونسون: "نريد أن يكون من الآمن بالنسبة لك أن تعمل، لذا يجب عليك تجنب وسائل النقل العام إذا كان ذلك ممكناً على الإطلاق، لأننا يجب أن نحافظ على التباعد الاجتماعي وسنحافظ عليه، بالتالي ستكون القدرة محدودة".

وبينما تم تخفيف أمر البقاء في المنزل، أكد جونسون أنه لن تكون هناك "نهاية فورية" للحظر على مستوى البلاد، لافتا إلى استمرار العمل بالإغلاق العام حتى 1 يونيو حزيران المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء: "ليس هذا هو الوقت المناسب لإنهاء الإغلاق العام هذا الأسبوع... نحن نتخذ أولى الخطوات الدقيقة لتعديل إجراءاتنا".

ومضى قائلا: "سيكون من الجنون الآن التخلص من هذا الإنجاز بالسماح بطفرة ثانية (للوباء).. يجب أن نظل يقظين. يجب أن نواصل السيطرة على الفيروس وإنقاذ الأرواح".

وبحسب رئيس الوزراء البريطاني، ستتم مراقبة جميع التعديلات على القيود الحكومية عن كثب على المستوى المحلي والإقليمي والوطني لتجنب خطر حدوث ذروة ثانية للفيروس.

وأكد جونسون: "إذا كان هناك تفشيًا (للمرض)، وإذا كانت هناك مشاكل، فلن نتردد في كبحها".