موسكو، روسيا (CNN)-- أُصيب ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أكده بيسكوف لوكالات الأنباء الروسية الرسمية، الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، لوكالتي أنباء "ريا نوفوستي" و"تاس"، إنه دخل إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف بيسكوف أن آخر مرة التقى فيها الرئيس بوتين شخصيا كانت "منذ أكثر من شهر". ويعمل بوتين من مقر إقامته في موسكو ويعقد أغلب اجتماعاته عن طريق اتصال الفيديو، باستثناء عدد قليل من الاجتماعات الشخصية التي كان آخرها مع إيغور سيشن رئيس شركة "روسنفت" للنفط.

وأصبحت روسيا تحتل المركز الثاني عالميا، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا مع ارتفاع عدد الحالات إلى أكثر من 232 ألف حالة، الثلاثاء، بحسب إحصائيات جامعة جون هوبكنز.