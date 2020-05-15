أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تستعد المتاحف الإيطالية لإعادة فتح أبوابها، الاثنين المقبل، لكن معرض أوفيزي الشهير عالميًا في فلورنسا "من المحتمل" أن ينتظر أسبوعًا آخر، لأن الحكومة لم تصدر إرشادات السلامة بعد، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لإدارة المتاحف CNN.

وقال المكتب الصحفي إن متحف أوفيزي تخطط للسماح بحد أقصى 450 شخصًا للتواجد فيه في وقت واحد بمجرد إعادة فتحه، مقارنة بسعة 900 قبل حدوث الوباء، مضيفًا أن المتحف تكبد خسارة قدرها 10 ملايين يورو (10.8 ملايين دولار أمريكي) خلال الإغلاق.

وبشكل أساسي، يرجع ذلك إلى نقص الإيرادات من مبيعات التذاكر، لكن أيضًا بسبب المبيعات الضائعة من أعمال الدعاية والترويج والكتب في متاجر المتحف.

وأضاف المكتب الصحفي أن 2.2 مليون شخص زاروا مدينة أوفيزي في عام 2019.

ويخطط موقع بومبي الأثري تجربة إعادة فتحه في 26 مايو أيار لمدة أسبوعين، حيث سيسمح للزوار بالتواجد فقط في الشوارع الرئيسية للمدينة القديمة. بعد تلك الفترة، سيتم فتح بعض "المنازل" الرئيسية - الرومانية - مع مداخل منفصلة ومداخل خروج للزوار.

أما متاحف الفاتيكان فلم تحدد بعد موعدًا لإعادة فتحها.