ما سر تعاطي المواطنين في إيطاليا بشكل أفضل مع الإغلاق التام مقارنة بالدول الأخرى؟

في زمن كورونا.. مباراة تنس ما بين أسطح مبنيين في إيطاليا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال حاكم لومباردي الإيطالية، أتليتيو فونتانا، إن المنطقة، التي تعد النقطة الساخنة الأكثر تعرضًا للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" في إيطاليا، ستبدأ عملية إعادة فتح المتاجر والمطاعم، إضافة إلى مُصففي الشعر وغيرها.

وفقا للبيانات الحكومية، سجلت المنطقة الشمالية الإيطالية حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، حيث بلغ مجموعها 34242 حالة نشطة يوم الجمعة.

وقال حاكم لومباردي، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة: "سنعتمد غدًا إجراءات تضمن إعادة فتح المطاعم والحانات ومصففي الشعر وأنشطة أخرى في لومباردي وبقية إيطاليا بأمان".

وأضاف فونتانا: "سيتعين على الجميع القيام بذلك باستخدام الفطرة السليمة واحترام القواعد لضمان الصحة العامة".

يأتي هذا الإعلان بعد اجتماع بين رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، ووزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوتشيا مع حكام إيطاليا الإقليميين. وخلاله اتفق السياسيون على السماح للسلطات المحلية بتخفيف إجراءات الحظر الوطنية.

وفي تصريح لـCNN، أكد وزير الشؤون الإقليمية الإيطالي أن السلطات الإقليمية ستكون لها الحرية في تقرير ما إذا كانت ترغب في بدء عملية إعادة الفتح، أم أنها ستستمر في فرض تدابير الحظر.

وأضافت بوتشيا أنه إذا كان القادة الإقليميون يرغبون في تخفيف الإجراءات التقييدية الإضافية، فسوف يُطلب منهم إبلاغ نواياهم إلى الحكومة المركزية.