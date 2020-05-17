أوباما ينتقد إدارة ترامب بسبب فيروس كورونا: يتظاهرون بأنهم مسؤولون

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن جائحة فيروس كورونا، في خطاب افتراضي، السبت.

وقال أوباما، خلال كلمة افتتاحية لكلية السود المتحدة (UNCF)، وهي منظمة خيرية أمريكية تمول المنح الدراسية للطلاب السود: "أكثر من أي شيء آخر، أدى هذا الوباء إلى تمزيق الستار نهائيًا حول فكرة أن الكثير من الأشخاص المسؤولين يعرفون ما يفعلونه".

وأضاف أوباما: "كثير منهم (المسؤولون) يتظاهرون بأنهم مسؤولون" أو معنيون بالأمر.

وأكد في حديثه للخريجين، أن الأمر يعتمد عليهم "إذا كان العالم سيتحسن".

وتحدث أوباما أيضًا عن الكيفية التي أثرت بها جائحة كورونا بشكل غير متناسب على المجتمعات السوداء.

وتابع أوباما: "مرض كهذا يسلط الضوء فقط على التفاوتات والأعباء الإضافية التي كان على المجتمعات السوداء التعامل معها تاريخيًا في هذا البلد. نراه في التأثير غير المتناسب لكوفيد -19 على مجتمعاتنا".

كما تطرق أوباما أيضًا إلى أحمد أربيري، الشاب الأسود في جورجيا الذي قتله رجل شرطة، قائلا: "تمامًا كما نراه عندما يذهب رجل أسود للركض ويشعر بعض الناس أنه يمكنهم توقيفه واستجوابه وإطلاق النار عليه إذا لم يستسلم لاستجوابهم".

وحث أوباما الخريجين على الاهتمام ببعضهم البعض، مؤكدا: "مجتمعنا وديمقراطيتنا يعملان فقط عندما لا نفكر فقط في أنفسنا ولكن في بعضنا البعض".