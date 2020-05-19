واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مصدر بالكونغرس الأمريكي لـCNN، الاثنين، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، رفض التعاون وإجراء مقابلة مع مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، في إطار التحقيقات حول بيع إدارة الرئيس ترامب أسلحة للسعودية والإمارات بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي، متجاوزة الكونغرس بعد إعلان حالة الطوارئ.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ولا مكتب المفتش العام على طلب CNN للتعليق على الأمر.

ويأتي الادعاء برفض بومبيو التعاون مع التحقيق، بعدما قال ​​رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنغل، إن المفتش العام بوزارة الخارجية والذي أقاله الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، ستيف لينيك، "أنهى تقريبًا تحقيقًا في قرار بومبيو المثير للجدل فيما يتعلق ببيع الأسلحة، مضيفًا "لقد علمت أنه قد يكون هناك سببًا آخر لإقالة السيد لينيك".

وأوضح النائب الديمقراطي في الكونغرس عن نيويورك، في بيان لـCNN، أن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، كان يجري تحقيقًا، بناء على طلبه، في "إعلان ترامب المزيف لحالة الطوارئ حتى يتمكن من إرسال أسلحة إلى المملكة العربية السعودية"، وتابع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، "ليس لدينا صورة كاملة بعد، ولكن من المثير للقلق أن وزير الخارجية بومبيو أراد دفع السيد لينيك قبل إتمام هذا العمل".

وفي مايو أيار الماضي 2019، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ، لتجاوز الكونغرس وتسريع مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات إلى دول مختلفة، من بينها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى "الحاجة إلى ردع (النفوذ الخبيث) لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وقال بومبيو في بيان في ذلك الوقت، إن مبيعات الأسلحة التي تقدر قيمتها بـ8.1 مليار دولار "ستدعم حلفائنا وتعزز استقرار الشرق الأوسط وتساعد هذه الدول على ردع نفسها والدفاع عن نفسها من جمهورية إيران الإسلامية".

وقوبلت خطوة الإدارة الأمريكية بإدانة من الحزبين، حيث انتقد المشرعون الخطوة، وشككوا في مزاعم الإدارة في حالة الطوارئ، كما أثارت الجدل حول سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان وقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال نائب الكونغرس الأمريكي إليوت إنغل، إن بومبيو ربما أطاح بالوكالة الفيدرالية التي كانت تنظر في طريقة تعامله مع بيع الأسلحة، في إشارة إلى توصيته بإقالة ستيفن لينيك، حسبما أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لـCNN.

وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الاثنين، قال بومبيو إنه أوصى بطرد لينيك، "ذهبت إلى الرئيس وأوضحت له أن المفتش العام لينيك لم يكن يؤدي وظيفته بالطريقة التي تناسب احتياجات الوزارة".

وأوضح بومبيو، في أول تعليق علني له حول هذه المسألة، أنه لم يكن على علم بأن لينيك كان يحقق معه في الوقت الذي أوصى فيه بإقالة المفتش العام. وبحسب الصحيفة، فقد عرف فقط أنه كان يجري تحقيقات "تتعلق بمسألة تتعلق بالأمن القومي".

وأحدث قرار الرئيس الأمريكي بإقالة ستيفين لينيك، انتقادات فورية من أعضاء الكونغرس الأمريكي في الحزبين الديمقراطي والجمهوري.