أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصيب أحد أفراد الأمن في قاعدة كوربوس كريستي الجوية التابعة للبحرية الأمريكية، في حادث إطلاق نار، لم تعرف أسبابه أو دوافعه حتى الآن.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان، إنه تم تحييد مطلق النار في المحطة الجوية بولاية تكساس الأمريكية، حيث ردت قوات الأمن على مطلق النار، الخميس.

وأوضح متحدث باسم البحرية الأمريكية، أن القاعدة أغلقت على خلفية حادث إطلاق النار، فيما تتجه قوات إنفاذ القانون على مستوى الولاية إلى مكان الحادث للتحقيق في الواقعة والتعامل مع الحادث.

وأكدت المحطة الجوية كوربوس كريستي، في صفحتها على فيسبوك، أنه تم إغلاقها بسبب حادث إطلاق النار النشط بالقرب من البوابة الشمالية، وطالبت الجميع بالابتعاد عن النوافذ.

كان متدرب سعودي، أطلق النار على عدد من المتدربين الأمريكيين في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة للبحرية الأمريكية بولاية فلوريدا، في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، وأكدت التحقيقات الفيدرالية الأمريكية أن السعودي محمد الشمراني كان على صلة بتنظيم القاعدة، وأن دوافع الحادث تتعلق بأعمال إرهابية، بحسب السلطات الأمريكية.