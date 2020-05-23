أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، توجيهات للمؤسسات الدينية بضرورة توفير الصابون ومعقم اليدين، وشجعت على استخدام أقنعة القماش وتنظيف مرافقها يوميًا إذا كانت تريد فتحها، بينما لا يزال فيروس كورونا مُنتشرًا.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن الكنائس والمعابد اليهودية والمساجد والمؤسسات الأخرى يجب أن تعزز أيضًا التباعد الاجتماعي والنظر في الحد من مشاركة الأشياء، مثل الكتب والتراتيل.

وتأتي التوجيهات بناء على إلحاح من البيت الأبيض، الذي كان في حالة شد وجذب مع مركز السيطرة على الأمراض بشأن التوجيه الوبائي.

وقال مسؤول رفيع في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لـCNN، إن مركز السيطرة على الأمراض نشر إرشادات مفصلة حول كيفية تخفيف أوامر البقاء في المنزل لوباء كورونا بأمان على موقع الوكالة، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الجمعة، قال ترامب إن الإرشادات في أماكن العبادة "ضرورية"، مضيفًا أنه يريد أن يعود الأمريكيون إلى الكنيسة ويدعو المحافظين إلى إعادة فتح المؤسسات الدينية للخدمات.

لكن التوصيات طوعية، ولم توضح الإدارة السلطة التي سيستخدمها ترامب "لتجاوز" قرارات المحافظين بإبقاء أماكن العبادة مغلقة.

وينص دليل الإرشادات على أن "ملايين الأمريكيين يرون العبادة كجزء أساسي من الحياة".

التوجيه الجديد أكثر تفصيلاً من النصيحة الأولية المنشورة على موقع مركز السيطرة على الأمراض، بينما يتيح المجال للمؤسسات لاتخاذ قراراتها الخاصة حول ما يجب القيام به للحد من انتشار الفيروس.

في حين كانت الحجج الأولية بين مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومكتب الصحة والخدمات الإنسانية التابع لوزارة الحقوق المدنية حول الإشارات إلى الكتب الترنيمة والكؤوس، وفقًا لمسؤول على إطلاع بالأمر، فإن التوجيه الجديد يشير صراحة إلى العديد من الأشياء الدينية، "مثل أدوات العبادة، وسجاد الصلاة وكتب الصلاة، والتراتيل، والنصوص الدينية والنشرات الأخرى، والكتب، والأكواب المشتركة".

وتشبه معظم الإرشادات النصائح المقدمة لأي منظمة، مثل تشجيع الناس على غسل أيديهم وتغطية السعال والعطس وتغطية وجوههم. كما تقترح الحد من عدد الأشخاص في حفلات الزفاف والجنازات والأحداث التعليمية والفصول ومجموعات الدعم.

وجاء في الإرشادات: "قدم أدلة مادية، مثل الشريط اللاصق على الأرضيات أو الممرات واللافتات على الجدران، للتأكد من بقاء الموظفين والمصلين على مسافة 6 أقدام على الأقل في خطوط، وفي أوقات أخرى حسب الحاجة".