العثور على جثث 76 على الأقل من ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية

إسلام أباد، باكستان (CNN)-- عثرت السلطات الصحية في باكستان على جثة 76 شخصًا على الأقل من ضحايا طائرة الخطوط الباكستانية، التي تحطمت فوق حي سكني في مدينة كراتشي، الجمعة.

وقال بيان صادر عن إدارة الصحة في إقليم السند، إنه تم العثور على 76 جثة على الأقل حتى الآن، بعد تحطم الطائرة قرب مطار كراتشي.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA)، أرشد مالك، إن 99 شخصًا كانوا على متن الطائرة، بما في ذلك الطاقم والركاب.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم شركة الطيران عبد الله خان لـCNN، إن الطائرة تحطمت بسبب عطل فني، وذلك بحسب مكالمة مع قائد الطائرة قبل تحطمها، والذي أكد أنه يعاني من مشكلات فنية.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن صدمته وتعازيه لأسر ضحايا الطائرة، حسبما كتب في تغريدة له عبر تويتر، الجمعة.

وأرسل الجيش الباكستاني طائرات هليكوبتر لتقييم الأضرار والمشاركة في جهود الإنقاذ بينما يتم نشر فرق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية على الأرض، حسبما ذكر الجيش الباكستاني.