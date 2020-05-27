دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة ابتدائية في كوريا الجنوبية حكمًا بالسجن 4 أشهر على رجل خالف قواعد العزل الذاتي في المنزل.

وقالت وكالة يونهاب الرسمية، إن هذا أول حكم قضائي يصدر في أعقاب تشديد القانون المعني، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت يونهاب أن المحكمة الابتدائية في ويجونغبو بإقليم كيونغ كي قضت، الثلاثاء، بسجن رجل اسمه العائلي "كيم"، وعمره 27 عامًا، لمدة 4 أشهر بتهمة انتهاك قانون الوقاية من الأمراض المعدية وإدارتها.

وخرج الشاب من مستشفى في ويجونغبو مطلع أبريل نيسان الماضي حينما حدثت العدوى الجماعية في المستشفى. وحينها تم تصنيفه ضمن الأشخاص المُلزمين بالعزل الذاتي.

وتم اعتقاله بعد أن ترك منزله بدون إذن في يوم 14 أبريل نيسان، أي قبل يومين من رفع العزل الذاتي.

وطالبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية بتوقيع عقوبة السجن سنة عليه.

بينما أعربت والدته عن اعتزامها تقديم استئناف، قائلة إنها اعترفت بخطأ ولدها، غير أنها تعتقد بأن العقوبة مفرطة.