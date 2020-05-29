أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكدت شبكة CNN أن اعتقال مراسلها وفريقه على الهواء خلال تغطية احتجاجات مدينة منيابوليس يعد انتهاكا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي.

واحتجزت شرطة ولاية مينيسوتا مراسل شبكة CNN، عمر جيمينيز، أثناء بث مباشر في موقع الاحتجاجات، بعد أن عرف نفسه بوضوح للضباط، كما تم احتجاز الطاقم الذي كان برفقة جيمينيز، بما في ذلك المنتج والمصور.

واندلعت الاحتجاجات في منيابوليس إثر وفاة المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

وقال مكتب العلاقات العامة لشبكة CNN، في تغريدة عبر تويتر، إنه "تم اعتقال مراسل CNN وفريقه هذا الصباح في منيابوليس خلال أداء عملهم رغم تعريفهم عن أنفسهم، في انتهاك صريح للتعديل الأول في الدستور الأمريكي. على سلطات مينيسوتا بما فيهم الحاكم إطلاق سراح موظفي CNN الثلاثة فورا".

والتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية هو تعديل لنص الدستور الأصلي يمنع صياغة أي قوانين تحظر إنشاء ديانات، أو يعيق حرية ممارسة الدين، أو يحد من حرية التعبير، أو التعدي على حرية الصحافة، أو التدخل في حق التجمع السلمي، أو منع تقديم التماس للحكومة للحصول على الانتصاف من المظالم.