أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت منظمة الصحة العالمية إنها ليس لديها تعليق بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إيقاف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية، وإنهاء علاقة الولايات المتحدة بها.

وقال المتحدث باسم الصحة العالمية، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ CNN: "ليس لدينا تعليق لنقدمه في هذه المرحلة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرسل ترامب إنذارًا نهائيًا إلى منظمة الصحة العالمية، قائلًا إنه سيقطع التمويل عنها إذا لم تلتزم "بإجراء تحسينات جوهرية كبيرة في الثلاثين يومًا القادمة".

وبعد ظهر الجمعة، قال ترامب إن المنظمة "فشلت في إجراء الإصلاحات المطلوبة والمطلوبة بشدة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "ستنهي علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية وستعيد توجيه تلك الأموال إلى غيرها في أنحاء العالم التي تستحق ولها احتياجات ملحة".

واتهم ترامب الصين بالضغط على منظمة الصحة العالمية، وتضليل العالم فيما يتعلق بفيروس كورونا، مما أسفر عن خسائر بشرية واقتصادية ضخمة في جميع أنحاء العالم.