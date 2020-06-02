فيديو جديد من كاميرا مراقبة يظهر لحظات ما قبل تثبيت جورج فلويد على الأرض

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات جديدة لقمع أعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد، على هامش الاحتجاجات ضد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على شرطي.

وأضاف ترامب، في مؤتمر من حديقة البيت الأبيض، الاثنين: "أولاً، ننهي أعمال الشغب والخروج على القانون التي انتشرت في جميع أنحاء بلادنا"، مضيفًا أنه يوصى بشدة حكام الولايات بنشر الحرس الوطني "للسيطرة على الشوارع".

وتابع ترامب، في حديثه للصحفيين

يأتي هذا فيما سمع حضور المؤتمر صوتًا مدويًا تزامنا مع محاولة الشرطة تفريق المتظاهرين من الشوارع المحيطة بمجمع البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يتخذ خطوات لحماية العاصمة واشنطن "بإرسال الآلاف والآلاف من الجنود المدججين بالسلاح والعسكريين وضباط إنفاذ القانون لوقف أعمال الشغب".