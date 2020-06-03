رئيس الشرطة الأسترالية يعتذر لمراهق من السكان الأصليين بعد اعتقال عنيف

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، ميك فولر، إنه "آسف للغاية" بشأن الاعتقال العنيف لمراهق من السكان الأصليين في مدينة سيدني، الاثنين، الذي أُطلق سراحه فيما بعد دون تواجه اتهامات له.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المتفرجين شرطيًا صغيرًا من شرطة نيو ساوث ويلز يركل ساقيه من أسفل ليطرحه أرضًا قبل تقييده بمساعدة ضابطين آخرين.

في بيان صدر يوم الثلاثاء، قالت الشرطة إن الضابط قد تم وضعه في مهام مقيدة في انتظار المراجعة من قبل قيادة المعايير المهنية لشرطة نيو ساوث ويلز.

وتزعم الشرطة أن الصبي هدد الضابط، وهي جريمة يمكن أن تصل إلى السجن 5 سنوات في ولاية نيو ساوث ويلز.

وأصيب المراهق البالغ من العمر 17 عامًا بجروح طفيفة في وجهه وركبته، وفقا للشرطة التي نقلته إلى المستشفى.