البابا فرنسيس يخاطب الأمريكيين بعد مقتل جورج فلويد: لا مكاسب من العنف

فيديو جديد من كاميرا مراقبة يظهر لحظات ما قبل تثبيت جورج فلويد على الأرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، على قضية مقتل الأمريكي الأسود، جورج فلويد على يد الشرطة، مؤكدا على أنه لا يمكن غض الطرف عن العنصرية التي وصفها بـ"الخطيئة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها بالقداس الأسبوعي، حيث قال: "اخواني وأخواتي في الولايات المتحدة الأمريكية، تابعت بقلق كبير حالة عدم الاستقرار الاجتماعي في أمتهم خلال الأيام الماضية عقب الوفاة المؤسفة للسيد جورج فلويد.."

وتابع قائلا: "أصدقائي، لا يمكننا التهاون أو غض الطرف عن العنصرية والاقصاء بأي شكل من الأشكال وفي الوقت ذاته الدفاع عن حياة الانسان المقدسة، علينا الاعتراف بأن عنف الليالي الأخيرة مدمر ذاتيا، لا شيء يُكسب من العنف والخسائر كثيرة".

ويذكر أن العديد من المدن الأمريكية تشهد حركة احتجاجات متواصلة منذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطي ديريك شوفين في منطقة مينابولس، بعد وضعه ركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق، ردد خلالها الضحية "لا أستطيع التنفس".

وفيما تصاعدت مطالبات بإصلاح وهيكلة الشرطة الأمريكية، انتشرت قوات من الحرس الوطني في عدد من الولايات الأمريكية، بينما رفض حكام ولايات أخرى نشرها.