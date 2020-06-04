دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على الهجوم اللاذع الذي شنه جيمس ماتيس، وزير الدفاع السابق في إدارته، لافتا إلى أسباب "طرده" من منصبه.

جاء ذلك في تغريدتين لترامب، قال فيهما: "لعل الأمر المشترك الوحيد بيني وبين أوباما هو أننا حظينا بشرف طرد جيمس ماتيس، أكثر جنرال مبالغ في تقديره، طلبت رسالته استقالته وكان شعوري رائعا حول ذلك، كان لقبه ’فوضى‘ ولم يعجبني وغيرته إلى ’الكلب المجنون‘."

وتابع ترامب في تغريدة منفصلة: "قوته (ماتيس) لم تكمن في العسكرية، بل في العلاقات العامة الشخصية، أعطيته حياة جديدة وأمورا للقيام بها، ومعارك لينتصر بها، ولكنه نادرا ما فعل.. لم يعجبني أسلوبه في القيادة أو الكثير من الأمور الأخرى به، والكثير يوافق على ذلك، سعيد أنه ذهب".

وكان ماتيس قد قال في بيان، الأربعاء، بضوء الاحتجاجات التي تشهدها مناطق بأمريكا بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة: "دونالد ترامب هو أول رئيس في حياتي لا يحاول توحيد الأمريكيين ولا يحاول حتى التظاهر بالقيام بذلك، عوضا عن ذلك هو يحاول أن يفرقنا.. نحن نشهد تداعيات ثلاث سنوات دون قيادة ناضجة.."

وتابع ماتيس في البيان الذي حصلت CNN عليه: "يمكننا الاتحاد دونه والاستناد إلى القوى الموروثة من مجتمعنا المدني، هذا لن يكون سهلا كما أظهرته الأيام القليلة الماضية ولكننا ندين بذلك إلى زملائنا بالمواطنة للأجيال الماضية التي نزفت للدفاع عن وعدنا ولأطفالنا.."