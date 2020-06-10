لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- بعد تحقيقات استمرت لأكثر من 34 عاما في قضية مقتل رئيس وزراء السويد أولوف بالمه عام 1986، أعلن رئيس الادعاء العام السويدي كريستر بيترسون، الأربعاء، إنهاء القضية دون التوصل إلى القاتل.

وقال بيترسون، في مؤتمر صحفي في ستوكهولم: "لقد وصلنا إلى أبعد ما يمكننا فعله فيما يتعلق بهذا التحقيق". وأضاف: "قراري هو وقف التحقيق لأن المشتبه به قد مات" قبل 20 عاما.

وأوضح بيترسون أن الشكوك كانت تركز على رجل واحد، لم يعد باستطاعة المحققين ملاحقته، مشيرا إلى أن المشتبه به هو ستيغ إنغستروم المعروف أيضًا باسم "رجل سكانديا"، الذي توفي عام 2000.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، أكد رئيس التحقيق هانز ميلاندر على الجهد الذي بذله المحققون في هذه القضية ومراجعة كميات هائلة من البيانات والمقابلات مع الناس، مشيرا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ساعد أيضا في التحقيق.

وتم إطلاق النار على أولوف بالمه عندما كان يسير في وقت متأخر من الليل بعد زيارة للسينما مع زوجته ليزبيت في 28 فبراير/ شباط 1986.