دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، أن الدراسة التي نشرتها جامعة "هارفارد" بناء على صور أقمار صناعية حول أن فيروس كورونا المستجد ربما بدأ انتشاره في أغسطس/ آب الماضي، مليئة بـ"الثغرات والتلفيق العشوائي".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن هذا يجب أن يكون دليلا جديدا على أن بعض الأشخاص في الولايات المتحدة ينسقون وينظمون لإنشاء معلومات كاذبة ونشرها عمداً ضد الصين. ويجب إدانتها ومقاومتها بالإجماع من قبل المجتمع الدولي".

وأضافت: "أصبحت هذه الورقة البحثية المزعومة مع العديد من الثغرات والتلفيق العشوائي منتشرة جدا بين بعض السياسيين الأمريكيين ووسائل الإعلام الأمريكية، لدرجة أنهم تصرفوا وكأنهم وجدوا كنزا مدفونا ونشروه على نطاق واسع، وعاملوه على أنه دليل جديد على أن الصين أخفت الوباء". وتابعت بالقول: "وراء هذه الظاهرة السخيفة للغاية، قد لا تكون نواياهم بهذا السخف".

وكانت دراسة من كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية ذكرت أن صور الأقمار الصناعية لمواقف السيارات في المستشفيات في مدينة ووهان الصينية، وكذلك اتجاهات البحث على الإنترنت، تظهر أن فيروس كورونا المستجد، ربما انتشر في الصين في وقت مبكر من أغسطس/ آب الماضي 2019، وهو ما يتعارض مع الرواية الصينية الرسمية التي أعلنت تفشي الوباء في ديسمبر كانون الأول.

ورصدت الدراسة، التي لم تخضع بعد لـ"مراجعة الأقران"، ارتفاعًا كبيرًا في أعداد السيارات في مواقف السيارات الخاصة بـ 5 مستشفيات في أواخر صيف وخريف العام الماضي 2019، مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى زيادة سريعة في عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية المرتبطة بـ"مرض معد" في محرك البحث الصيني Baidu.

وبحسب الباحثين، فإن هذه الزيادة الضخمة، وفقًا للدراسة، بدأت في أغسطس 2019، وبلغت ذروتها في ديسمبر كانون الأول، وهو الوقت الذي اعترفت فيه الصين بتفشي الوباء.

وباستخدام صور الأقمار الصناعية، أحصى الباحثون في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، 171 سيارة في مواقف السيارات في أحد أكبر مستشفيات ووهان، وبعد عام واحد، تم إحصاء 285 سيارة، بزيادة 67%، وبنسبة 90% في حركة المرور خلال نفس الفترة الزمنية في مستشفيات ووهان الأخرى.

وتزامنت الزيادة في أعداد السيارات في مدينة ووهان الصينية مركز تفشي وباء فيروس كورونا، مع مستويات مرتفعة من استعلامات البحث على المحرك الصيني "بايدو"، عن عبارة "الإسهال" و "السعال".

وقال جون براونشتاين، قائد الفريق البحثي في الدراسة لـCNN، إنه "يمكن أن تكون فكرة استخدام مواقف السيارات في المستشفيات أو الأعمال التجارية مؤشرًا نسبيًا لحدوث شيء ما بين السكان"، وأضاف: "لقد استخدمنا هذه التقنية في السنوات الماضية، حيث أظهرنا أن المستشفيات في أمريكا اللاتينية أصبحت مشغولة للغاية خلال موسم الأنفلونزا. يمكنك توقع موسم الأنفلونزا بمجرد النظر إلى مواقف السيارات".

وتابع براونشتاين بالقول: "الآن لا يمكننا أن نثبت بوضوح دلالة بعض هذه الإشارات، لكنه يضيف نوعًا ما إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن شيئًا ما كان يحدث قبل الاعتراف به رسميًا".