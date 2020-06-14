باريس، فرنسا (CNN)-- رفعت المحكمة العليا بمجلس الدولة في فرنسا، السبت، الحظر المفروض على احتجاج المتظاهرين في الأماكن العامة.

وقالت المحكمة، في بيان، إنها أنهت الحظر المفروض على تجمهر أكثر من عشرة أشخاص، وذلك للاحتجاج، بعد نداءات من منظمات، مثل رابطة حقوق الإنسان الفرنسية، التي طعنت في القواعد، التي هي جزء من احتياطات السلطات المُتخذة لمواجهة فيروس كورونا في فرنسا.

واعتمدت المحكمة العليا على توصيات المجلس الأعلى للصحة العامة، التي قالت إنه لا يوجد سبب لتقييد الحركة "طالما تم احترام بعض الإجراءات (مسافة متر واحد أو ارتداء قناع خاص)".

وأضاف المحكمة أن الشرطة لا تزال تتمتع بسلطة حظر الاحتجاجات في الحالات التي يكون فيها "اضطراب في النظام العام أو لأسباب صحية"، بينما مازالت الاحتجاجات لأكثر من 5 آلاف شخص محظورة.