الكشف عن صورة واسم الشرطي الأمريكي قاتل بروكس بأتلانتا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت الشرطة الأمريكية، الأحد، عن صورة وهوية الشرطي الذي أطلق النار وقتل الأمريكي الأسود رايشارد بروكس، بعد مقاومته للاعتقال، الأمر الذي أشعر مظاهرات في أرجاء الولاية.

رايشارد بروكس

وقالت الشرطة إن الشرطي يدعى غاريت رولف، لافتة إلى أنه تم تسريحه في حين قالت إن شرطيا آخر انخرط في الحادثة يدعى ديفين برونسان تم إحالته إلى العمل المكتبي.

الشرطي غاريت رولف

ويذكر أن مقتل بروكس يأتي بعد نحو 3 أسابيع على مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة في مينابوليس الأمر الذي أشعل موجة احتجاجات ضد العنصرية تجاوزت حدود الولايات المتحدة الأمريكية وشهدتها عدد من العواصم العالمية.

الشرطي ديفين برونسان

وكانت إيريكا شيلدز، رئيسة شرطة أتلانتا قد أعلنت تنحيها عن منصبها عقب هذه الحادثة، قائلة في بيان: "لأكثر من عقدين خدمت إلى جانب بعض أفضل الرجال والنساء في شرطة اتلانتا، وبدافع الحب للمدينة قدمت استقالتي من منصبي".