"مغتصب عنصري" ما قصة تمثال اندرو مونتانيلي بإيطاليا بعد الاعتداء عليه؟

ميلان، إيطاليا (CNN)—اعتدى محتجون في مدينة ميلانو الإيطالية، الأحد، على تمثال الصحفي الإيطالي، اندرو مونتانيلي حيث تم إلقاء الصبغ الأحمر عليه وكتابة عبارات "مغتصب" و"عنصري".

ويأتي هذا الاعتداء بالتزامن مع عريضة تطلب إزالة تمثال الصحفي الذي توفي العام 2001 من مكانه بحديقة في وسط المدينة.

الصحفي الإيطالي مونتانيلي وعندما كان بعمر الـ26 في العام 1935 كان صحفيا يعمل على تغطية الحرب في إيريتريا عندما كان يحاول الجيش الإيطالي حينها احتلال الدولة، وهناك اشترى فتاة بعمر الـ12 وتزوجها.

ويذكر أن تمثال مونتانيلي كان عرضة للاستهداف من قبل، ففي يوم المرأة العالمي العام 2019 ألقى عليه صبغ وردي اللون.

ويشار إلى أن الاعتداء على تمثال مونتانيلي يأتي في وقت متزامن مع اعتداءات على تماثيل لشخصيات عالمية في أورويا وأمريكا وسط احتجاجات مستمرة للأسبوع الرابع على التوالي عقب مقتل الأمريكي الأسود، جورج فلويد على يد الشرطة بأمريكا.