هذا هو الأمريكي الأسود المقتول على يد الشرطة بأتلانتا

اتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— خرجت مظاهرات في أتلانتا الأمريكية، السبت، عقب مقتل الأمريكي الأسود، رايشارد بروكس، البالغ من العمر 27 عاما، على يد الشرطة التي فتحت النار عليه بعد مقاومته للاعتقال.

ريشارد بروكس

وفرت عائلة بروكس صورتين له، في الوقت الذي تجمع فيه متظاهرون خارج مقر الدائرة الثالثة بشرطة أتلانتا وفقا لصحيفة أتلانتا جورنال، في حين تنتظر فرق الإطفاء أمام مطعم وينديز موقع مقتل بروكس والذي أشعلت فيه النيران عقب الحادثة "لحين يصبح من الآمن دخول هذه الفرق"، وفقا لتغريدة من دائرة مكافحة الحرائق بأتلانتا.

من جهتها أعلنت إيريكا شيلدز، رئيسة شرطة أتلانتا تنحيها عن منصبها عقب هذه الحادثة، قائلة في بيان: "لأكثر من عقدين خدمت إلى جانب بعض أفضل الرجال والنساء في شرطة اتلانتا، وبدافع الحب للمدينة قدمت استقالتي من منصبي".

من جهته أصدر حاكم أتلانتا، برايان كيم بيانا عقب فيه على مقتل بروكس، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيه إن تحقيقا أطلق في سلوك عناصر الشرطة التي قادت تصرفاتهم إلى وفاة بروكس.