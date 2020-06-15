مخاوف من موجة جديدة لوباء كورونا.. الصين تتعقب 200 ألف زائر لسوق بكين

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دراسة جديدة: العثور على تركيزات عالية من فيروس كورونا في قطرات الهباء الجوي في مستشفيات في ووهان بالصين

بكين، الصين (CNN)-- يتتبع مسؤولو الصحة في بكين، 200 ألف شخص زاروا سوق "شينفادي" للمواد الغذائية منذ 30 مايو في محاولة لوقف انتشار موجة جديدة من وباء فيروس كورونا المستجد قد تضرب العاصمة، وذلك على خلفية اكتشاف 59 إصابة جديدة بالفيروس ارتبطت بالذهاب للسوق.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن بلاده على اتصال وثيق بمنظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بالتطورات الجديدة لانتشار المرض في بكين.

وقال شو يينغ، المسؤول في حكومة مدينة بكين، الاثنين، "لقد نظمنا أنشطة طرق الطرق، وهذا يعني أننا سنزور الأشخاص (الذين زاروا السوق) والبالغ عددهم 200 ألف شخص، على عتبة بابهم، أو نتصل بهم على WeChat والتطبيقات الأخرى".

وأضاف بينغ، أن السلطات المحلية في المدينة، تنظم اختبارات الحمض النووي والحجر الصحي للمصابين المحتملين في منازلهم، فيما أعلن وانغ عونغ كون، من حكومة مدينة بكين، أن المسؤولين يعملون لضمان الإمدادات الغذائية للمدينة بعد إغلاق سوق "شينفادي" لبيع السلع الغذائية بالجملة.

ويشكل سوق "شينفادي" حوالي 80% من إجمالي إنتاج المنتجات الزراعية في بكين، بطاقة 1800 طن من الخضروات، و20 ألف طن من الفاكهة يوميًا، وفقًا للتليفزيون الرسمي الصيني.

وأبلغت بكين عن أكثر من 79 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ الخميس الماضي، من بينهم 59 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمها مرتبط بسوق للمواد الغذائية بالجملة، فيما أغلق المسؤولون في المدينة السوق وما لا يقل عن 11 حيًا يحيط بالسوق لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتأتي هذه الأعداد الجديدة من المصابين، بعد أسابيع من إعلان السلطات الصينية، احتواء وباء فيروس كورونا في البلاد، والذي بدأ تفشيه في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.