تحطم طائرة أمريكية من طراز F15 في بحر الشمال قبالة إنجلترا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أكد بيان صادر عن الجناح المقاتل الثامن والأربعين التابع للولايات المتحدة، تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-15، في بحر الشمال قبالة إنجلترا، الاثنين.

وأوضح البيان أن الطائرة المقاتلة كانت في مهمة تدريبة روتينية وعلى متنها قائدها فقط، وأضاف البيان أن "سبب الحادث وكذلك حالة الطيار غير معروفة في الوقت الحالي".

وأكد البيان أنه "تم استدعاء فرق البحث والإنقاذ في المملكة المتحدة لتقديم الدعم"، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم تفاصيل إضافية عندما تصبح متاحة.

وبدأ خفر السواحل البريطانية، جهود البحث والإنقاذ بعد أن تحطمت الطائرة الأمريكية المقاتلة، وقال خفر السواحل في بيان تلقت CNN نسخة منه، إنها تلقت تقارير عن طائرة تنزل إلى البحر على ساحل إيست يوركشاير.

وأرسلت قوات خفر السواحل البريطانية، طائرة هليكوبتر محملة بقوارب للنجاة، فيما تتجه سفينة إلى المنطقة للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ.

والجناح المقاتل الثامن والأربعون، هو جزء من القوات الجوية الأمريكية، والمكلفة بمقر القيادة الجوية في أوروبا، والقوات الجوية للولايات المتحدة في أوروبا (USAFE)، وتتركز مهمة الجناح المقاتل الثامن والأربعين في تقديم "الدعم الجوي القتالي والدعم" للقوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا.