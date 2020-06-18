الأمم المتحدة: مليار طفل يتعرضون للعنف الجسدي والجنسي والنفسي سنويا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت منظمات تابعة للأمم المتحدة، الخميس، في تقرير هو الأول من نوعه، أن نصف أطفال العالم كل عام "يتأثرون بالعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي ويعانون من الإصابات والعجز والوفاة"، واتهم التقرير دول العالم بأنها تفشل في حماية مواطنيها "الأكثر ضعفا".

وأفاد التقرير، الذي نشرته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أن حوالي مليار طفل يتعرضون للإساءة سنويا، أي ما يعادل نصف عدد أطفال العالم.

ورأت "اليونيسف" أنه على الرغم من أن التقرير تم إجراؤه على الفترة من 2018-2019، قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن فرصة تعرض الأطفال للإساءة خلال هذا الوقت تزيد من المشكلة. وقالت المديرة التنفيذية لليونيس هنرييتا فور: "كان العنف ضد الأطفال متفشياً على الدوام، والآن يمكن أن تزداد الأمور سوءاً".

وأضافت: "أدت عمليات الإغلاق وإغلاق المدارس وقيود الحركة إلى ترك عدد كبير جدًا من الأطفال عالقين مع المعتدين عليهم، بدون المساحة الآمنة التي توفرها المدرسة عادةً". وتابعت بالقول: "يجب مضاعفة الجهود لحماية الأطفال خلال هذه الأوقات وما بعدها".

وشمل التقرير 155 دولة لمعرفة كيف تضافرت جهودهم لخفض العنف ضد الأطفال. وقال منظمة الصحة العالمية: "في حين أن جميع الدول تقريبا (88٪) لديها قوانين رئيسية معمول بها لحماية الأطفال من العنف، فإن أقل من نصف الدول (47٪) قالت إنها تنفذ القوانين بحزم".

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "End Violence against Children" هوارد تايلور إن "إنهاء العنف ضد الأطفال هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، واستثمار ذكي يجب القيام به، وهو أمر ممكن"، وأضاف: "لقد حان الوقت لتمويل خطط العمل الوطنية الشاملة التي ستبقي الأطفال في أمان تام في المنزل وفي المدرسة وعلى الإنترنت وفي مجتمعاتهم".