لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن وزراء الخارجية الأوروبيين سيجتمعون لـ"إيجاد حل دبلوماسي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط" ومناقشة أنشطة الصين الخاصة بهونغ كونغ، الجمعة.

وقال البيان إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيسافر إلى برلين "لمناقشة بعض أولويات السياسة الخارجية البريطانية بما في ذلك إيران وقانون الأمن القومي الجديد المقترح في هونج كونج"، وسيلتقي راب بنظيريه وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وأكد البيان أن المباحثات "ستركز على أهمية إيجاد حل دبلوماسي لتخفيف حدة التوترات ومحاسبة إيران على نشاطها الإقليمي المزعزع للاستقرار، وإبقاء الباب مفتوحا أمام إيران لإيجاد طريق سلمي للمضي قدما".

وفي يناير كانون الثاني من العام الجاري، أطلقت الدول الأوروبية الثلاث والمعروفة باسم E3، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، آلية حل النزاعات للحفاظ على الاتفاق النووي وإعادة إيران إلى التزاماتها النووية، واعتبر البيان، في حينها، أن طهران "لا تزال ملتزمة بهذه العملية".

ويناقش الوزراء قانون الأمن الصيني الجديد المقترح في هونغ كونغ "وأهمية العمل الجماعي لتشجيع الصين على الوفاء بالتزاماتها الدولية".

وقال وزير الخارجية البريطاني، قبيل مغادرته إلى برلين، إن "التعاون الدولي أمر حيوي حيث نواصل إدارة جائحة الفيروس التاجي، وكذلك العمل معًا بشأن إيران وهونغ كونغ"، "المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا لهم تاريخ طويل مشترك، وأتطلع إلى مواصلة العمل معًا لتعزيز قيمنا المشتركة".

وخلص البيان إلى أن راب وماس، سيبحثان أيضًا التعاون المتزايد في مجموعة من القضايا، مثل "إمدادات معدات الوقاية الشخصية لمواصلة الحرب ضد فيروس كورونا، وتغير المناخ، والصراع في ليبيا، بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي".