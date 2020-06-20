أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- رفض قاض فيدرالي محاولة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع نشر كتاب مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون.

وقال القاضي رويس لامبرث، من محكمة مقاطعة العاصمة واشنطن، في قراره المؤلف من 10 صفحات، صباح السبت (بالتوقيت المحلي)، إن حجج وزارة العدل لم تكن كافية لوقف إصدار الكتاب.

وأشار لامبرث إلى أن الطريقة التي تم بها توزيع الكتاب، المقرر صدوره الثلاثاء، على نطاق واسع بالفعل، يمكن من السهل توزيعه بسهولة أكبر عبر شبكة الإنترنت، حتى لو قالت المحكمة إنه لا يمكن نشره.

وأضاف لامبرث أنه "لأسباب من الصعب ذكرها، فإن المحكمة لن تأمر بمصادرة وتدمير مذكرات سياسية على مستوى الدولة".

وسريعًا، بدد قرار القاضي محاولة إدارة ترامب لإحباط إصدار الكتاب، وهي محاولة تم إدانتها تمامًا على أنها معادية للتعديل الأول. لكن قرار لامبرث يحافظ أيضًا على مخاطر كبيرة لبولتون، مثل جهود الإدارة لاسترداد عائدات الكتاب، بما في ذلك من أي حقوق الأفلام والتلفزيون، وعواقب أخرى للكشف عن معلومات سرية.

كما أشار القاضي إلى أن بولتون لا يزال مُعرضًا للمسؤولية الجنائية.

وحولت معركة المحكمة حول كتاب بولتون مناوشة مستشار الأمن القومي السابق مع ترامب إلى معركة رمزية حول حرية التعبير والصحافة، وسمحت لبولتون بالضغط من أجل حكم خارجي حول ما إذا كانت عملية اتخاذ قرارات الأمن القومي في البيت الأبيض صحيح، أو تم القيام به لحماية ترامب سياسيًا في سنة انتخابية.

كان لامبرث قد استمع محامي إدارة ترامب وفريق بولتون في جلسة استماع استمرت ساعتين تقريبًا يوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من رفع وزارة العدل دعوى قضائية لأول مرة. واستعرض توصيفات تصنيف السلطة التنفيذية في جلسة خاصة بعد جلسة الاستماع العلنية.

في القرار يوم السبت، انتقد لامبرث أيضًا بولتون لمُضيه بكتابه إلى الأمام قبل أن يحصل رسميًا على موافقة الإدارة الأمريكية.

وقال القاضي الفيدرالي: "لقد اختار (بولتون) الانسحاب من عملية المراجعة قبل انتهائها. كان التتبع السريع من جانب واحد يحمل فائدة الدعاية والمبيعات، وتكلفة التعرض للمخاطر كبيرة.. كان هذا رهان بولتون إذا كان على حق ولم يكن الكتاب يحتوي على معلومات سرية... لكن إذا كان مخطئًا، فسيخسر أرباحه من صفقة الكتاب ويعرض نفسه للمسؤولية الجنائية ويعرض الأمن القومي للخطر".

وحصلت العديد من المنافذ الإخبارية، بما في ذلك CNN، على نسخ من الكتاب هذا الأسبوع. ونُشرت تقارير تصف اقتباسات من كتاب بولتون. حتى أن أحد مراسلي شبكة CBS حمل نسخة بينما كان يوجه أسئلته أمام الكاميرا إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني.

وفي الوقت الذي رفعت فيه وزارة العدل دعوى قضائية، وزع ناشر كتاب بولتون سيمون وشوستر 200 ألف نسخة من الكتاب في الولايات المتحدة. وتم توزيع آلاف أخرى في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والهند، حسبما قال بولتون للمحكمة.