لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- كشف مصدر أمني بريطاني، في تصريحات لـCNN، الأحد، هوية وجنسية المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن التي وقعت في مدينة ريدينغ، السبت، وصنفتها السلطات البريطانية على أنها "هجوم إرهابي".

وقال المصدر إن المشتبه به هو رجل ليبي الجنسية يدعى خيري سعدالله ويبلغ من العمر 25 عاما. وأضاف المصدر أن "سعدالله يعاني من مشاكل صحية نفسية كبيرة وتاريخ عنيف، ونتيجة لذلك استغرقت الشرطة بعض الوقت لتعلن أن الهجوم هو حادث إرهابي".

وتابع المصدر بالقول إن سعدالله يخضع للتحقيق من قبل وحدة مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة بعد أن شن هجوما بسكين في ريدينغ بإنجلترا، بعد ظهر السبت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 3 آخرين على الأقل.

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وأكد مسؤولو الشرطة، الأحد، أن الهجوم يُعامل على أنه حادث إرهابي ولذلك تم إحالته إلى وحدة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، التي ستقود التحقيق الآن. وقال مساعد المفوض البريطاني لشرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو إنه لا يوجد مشتبه بهم آخرون قيد التحقيق من قبل الشرطة.