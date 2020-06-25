نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تطرق جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى موضوع الثقة بترامب على الصعيد الدولي والداخلي أيضا، بالإضافة إلى مدى احترامه من قبل قادة العالم.

.@wolfblitzer: "Ambassador, do you trust the President with the nuclear codes?" Former national security adviser John Bolton: "Yes… I think... the combined weight of all the advisers… would be serious enough to have us believe we could get the responsible decisions." https://t.co/U6JHTNntef

عن إن كان ترامب يؤتمن على رموز إطلاق ترسانة الأسلحة النووية الأمريكية، قال بولتون للزميل وولف بليتزر لـCNN: "نعم، وأقول ذلك لأنه وفي الظروف التي قد تواجه الولايات المتحدة الأمريكية قرارات ضخمة يترتب عليها تبعات استخدام هذه الرموز بأن وزن كل المستشارين مهما يكونوا حينها سيكون جديا بصورة كافية لدفعنا إلى الاعتقاد باتخاذ القرار المسؤول".

وتابع قائلا: "لكن أعتقد أيضا أن على الشعب الأمريكي ابداء انتباه أكثر (لموضوع الأمن القومي) في كل الانتخابات الرئاسية، أمضيت حياتي العامة في الأمن الوطني وأسست جماعات وجماعات سوبر للتأكيد على أهمية السياسات الخارجية، واعتقد أنه ومنذ انتهاء الحرب الباردة لم يكن هناك اهتمام كاف بالأمن القومي في السياسة الأمريكية.."

وردا على سؤال عن مدى احترام قادة العالم لترامب، قال بولتون: "اعتقد أنهم (رؤساء العالم) يحترمونه باعتبار أنهم يعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى الدولة الأكثر قوة في العالم وأملي للمستقبل أننا سنتمكن من إصلاح الضرر الذي أحدثه الرئيس (ترامب) في العديد من سياساتنا الخارجية.."

وأضاف: "أعتد أن قادة العالم واقعيون جدا في توجهاتهم ويعلمون قوة الولايات المتحدة الأمريكية مهما كان الرئيس، يمكننا إصلاح ضرر فترة رئاسية واحدة لترامب، ولكنني لست متأكدا من إصلاح الضرر بعد فترتين رئاسيتين له.."