"أقرب مما يعتقد أي شخص".. ترامب: هناك "مفاجأة جميلة" بشأن لقاح كورونا

الأمم المتحدة: لقاح فيروس كورونا يجب أن يكون متاحًا للجميع في كل مكان

خبراء في بلغاريا يقترحون أن لقاحًا عمره 100 عام قد يكون "السلاح السري" ضد فيروس كورونا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن هناك "مفاجأة جميلة" ستحدث "أقرب مما يعتقد أي شخص" فيما يتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ولم يقدم الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي أندرزيج دودا في البيت الأبيض، أي تفاصيل حول طبيعة تلك المفاجأة، لكنه أكد في معرض حديثه حول التطورات الخاصة بتجريب وإنتاج لقاح كورونا، "أعتقد أنك ستحصل على مفاجأة كبيرة، مفاجأة جميلة، في وقت أقرب مما يعتقد أي شخص".

ورحب ترامب، بإشراك بولندا في لقاح فيروس كورونا المحتمل الذي تعمل شركات أمريكية بمشاركة حكومية على إنتاجه، وقال ترامب "سنقوم بإشراك بولندا بالشروط التي تضمن مساعدة ورعاية الشعب البولندي".

وبحسب مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة، فإنه من المتوقع أن يتم إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا في اوائل العام المقبل 2021، في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من شركات الأدوية إجرائها لتجارب سريرية حول عدد من اللقاحات المحتملة للفيروس.

وفي شأن آخر، قال الرئيس ترامب، إن بعض القوات الأمريكية التي يخطط لانسحابها من ألمانيا، قد يتوجه إلى بولندا، مشيرًا إلى أن "وارسو ستدفع ثمن ذلك".

تحدث ترامب إلى جانب نظيره البولندي، الذي حثه على عدم إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، ووصفه بأنه "ضروري للأمن الإقليمي".

وأضاف ترامب، عند مناقشة سحب القوات المخطط له من ألمانيا، "سننقلهم على الأرجح من ألمانيا إلى بولندا"، لافتًا إلى أنه يريد أن يصل عدد القوات الأمريكية هناك إلى 25 ألفًا، وأن "البعض سيعود الى الوطن والبعض سيذهب الى أماكن اخرى وبولندا ستكون واحدة من تلك الأماكن".

من جانبه، حذر الرئيس البولندي أندريه دودا، من "الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من المنطقة"، وقال "لن أنكر أنني طلبت من الرئيس ألا يسحب قواته من أوروبا".

ووجه الرئيس الأمريكي انتقادات لألمانيا، لعدم السماح لحلف شمال الأطلنطي "ناتو"، بإنفاق 2% من الناتج الإجمالي على الإنفاق الدفاعي، وكذلك استيراد النفط والغاز من روسيا.