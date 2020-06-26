واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، الجمعة، إن إدارة الرئيس ترامب فرضت قيودًا على منح التأشيرة لمسؤولين صينيين حاليين وسابقين "كانوا مسؤولين عن تقويض الحكم الذاتي في هونغ كونغ".

وأوضح بومبيو، في بيانه، أن القيود ستطال عائلات هؤلاء المسؤولين الصينيين، فيما لم يحدد هوياتهم، مضيفًا ""اليوم، أعلن عن قيود على التأشيرة على المسؤولين الحاليين والسابقين الصين، والذين يُعتقد أنهم شاركوا في درجة عالية من تقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، حسبما تضمن الإعلان الصيني البريطاني المشترك لعام 1984، أو يقوضون حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هونغ كونغ".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن "درجة عالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ والتنفيذ الكامل للإعلان الصيني البريطاني المشترك، فضلاً عن احترام حقوق الإنسان، لهم أهمية أساسية" لدى بلاده، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل مراجعة سلطاتها للرد على هذه المخاوف".

ولا تعد عقوبات التأشيرة ليست قاسية مثل العقوبات الاقتصادية ولكن لا يزال من المتوقع أن يكون لها تأثير على إرسال رسالة إلى الصين، ويمكن أن تؤثر بشكل خاص على سفر أبناء المسؤولين الصينيين الذين غالبًا ما يدرسون في جامعات أمريكية.

يأتي هذا الإجراء بعد شهر تقريبًا من إعلان إدارة ترامب أن هونغ كونغ لم تعد مستقلة عن الصين، بسبب فرض بكين قانونًا جديدًا للأمن القومي لهونغ كونغ، وأشار الرئيس ترامب إن مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني سيواجهون عواقب ذلك.