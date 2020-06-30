بروكسل، بلجيكا (CNN)-- وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على السماح بدخول مسافرين من 14 دولة اعتبرها آمنة إلى أراضيه، اعتبارا من 1 يوليو/ تموز، مستبعدا الولايات المتحدة من القائمة بسبب استمرار ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وشملت القائمة 3 دول عربية هي تونس والجزائر والمغرب، وفتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام الصين لتنضم إلى القائمة وتصبح الدولة الخامسة عشر بشرط أن يكون السماح بدخول المسافرين إجراء متبادل من قبل الصين ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه وافق على توصية ببدء رفع حظر السفر التدريجي الذي كان مفروضا على بسبب فيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم مراجعة الوضع كل أسبوعين في الدول التي شملتها القائمة ودراسة ضم دول أخرى.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن توصيته غير ملزم قانونيا للدول الأعضاء في الاتحاد، مضيفا أنه في الوقت نفسه لا يمكن لكل دولة من دول الاتحاد أن تضيف دول جديدة إلى قائمة الدول المسموح بدخول مسافرين منها دون التوافق مع الأعضاء.

وجاءت القائمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي كالتالي:

الجزائر

أستراليا

كندا

جورجيا

اليابان

مونتينيغرو

المغرب

نيوزيلندا

رواندا

صربيا

كوريا الجنوبية

تايلاند

تونس

أوروجواي