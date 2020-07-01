رئيس وزراء باكستان يتهم الهند بالتخطيط لهجوم البورصة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— اتهم رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الهند بالتخطيط للهجوم الذي استهدف البورصة في بلاده، الاثنين، والذي راح ضحيته 5 أشخاص على الأقل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خان أمام برلمان بلاده، الثلاثاء، حيث قال: "ليس هناك شك بأن الهجوم خطط له من قبل الهند"، لافتا إلى أن باكستان كانت بحالة استعداد عالية بعد تلقي معلومات عن هجوم وشيك.

ولم تصدر تصريحات من الجانب الهندي ردا على اتهامات عمران خان، حتى كتابة هذا التقرير.

وكان عابد علي، مدير البورصة، قد قال في تصريحات سابقة إن أربعة مهاجمين على الأقل، ألقوا بقنبلة يدوية على مدخل مقر بورصة كراتشي، ثم بدأوا في إطلاق النار بشكل عشوائي، لافتا على أنهم كانوا يرتدون زيًا للشرطة الباكستانية.

من جهته قال محمد عظيم، مسؤول بمركز إدهي للإنقاذ، وهي مؤسسة خيرية محلية بارزة، لـCNN، إن رجال شرطة ومسؤولي أمن، من بين الأشخاص الخمسة الذين تأكدت وفاتهم.