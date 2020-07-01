الروس يصوتون على استفتاء يمكن بوتين من البقاء في الرئاسة حتى 2036

موسكو، روسيا (CNN)-- أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، مساء الأربعاء، في نتائج أولية قبل إغلاق صناديق الاقتراع، أن 73% من الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم أيدوا التعديلات الدستورية، التي من أبرزها تعديل يسمح ببقاء الرئيس فلاديمير بوتين في السلطة حتى عام 2036.

وفي خروج عن الممارسة المتبعة في الانتخابات الرئاسية، أصدرت لجنة الانتخابات المركزية بيانا في حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت موسكو، قبل 5 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع في العاصمة. ولم يذكر البيان تفاصيل عن مكان فرز تلك الأصوات. وجدير بالذكر أن لجان التصويت في أقصى شرق روسيا كانت قد أغلقت أبوابها في ذلك الوقت.

في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة الروسية ما لا يقل عن 24 شخصا في احتجاجات على ضد التعديلات الدستورية التي تعزز استمرار بوتين في الحكم، وفقا لما ذكرته مجموعة "OVD Info" للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.

وأوضحت المجموعة أنه تم اعتقال 14 شخصًا في موسكو، و4 أشخاص في سانت بطرسبرغ، و2 في نيجني نوفغورود وواحد في كل من مدن نوفوسيبيرسك وبلاغوفيشتشينسك وخانتي مانسيسك وبينزا.