أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابه بمناسبة عيد الاستقلال (4 يوليو تموز) للتحدث مرة أخرى عن هزيمة بعض "قوى الظلام"، التي قال إنها متحالفة ضد الولايات المتحدة.

وقال ترامب، خلال حديثه لأنصاره المُجتمعين في الملاعب الجنوبية بالبيت الأبيض: "نحن الآن بصدد هزيمة اليسار الراديكالي، والماركسي، والفوضوي، والمحرضون، واللصوص، والأشخاص الذين في كثير من الحالات لا يعلمون ماذا يفعلون".

واستخدم ترامب لغة مماثلة في خطابه مساء الجمعة في منطقة النصب التذكاري الوطني بجبل رشمور.

وفي خطابه يوم السبت، تحدث مرة أخرى عن حماية الآثار والتماثيل. وقال ترامب: "ماضينا ليس عبئًا يجب التخلص منه".

وتحدث ترامب عن الأمر التنفيذي الذي وقع عليه الليلة الماضية، وبموجبه سينشئ "حديقة وطنية للأبطال الأمريكيين"، مُشيرًا إلى جميع الآثار التي سيتم بناؤها ووضعها فيها.