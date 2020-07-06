مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 على الأقل في حادثي إطلاق نار في أتلانتا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 شخصًا في إطلاق نار في شارع أوبورن بمدينة أتلانتا الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بالتوقيت المحلي، ليرتفع عدد القتلى في حوادث إطلاق النار في أتلانتا خلال عطلة نهاية الأسبوع في الرابع من يوليو (يوم الاستقلال في الولايات المتحدة) إلى أربعة.

وبحسب المحققين، فقد اندلعت معركة انتهت بطلقات نارية في وقت مبكر من صباح الأحد، بعد أن "أصابت سيارة مجموعة من رواد الحفلات" الذين تجمعوا في تقاطع أوبورن أفينيو لمشاهدة الألعاب النارية، بحسب ما أكده الرقيب جون تشافي من قسم شرطة أتلانتا.

وبحسب تقارير صحفية، فقد أصيب أكثر من 20 شخصًا في إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في حادث واحد، تم إطلاق النار على سكوريا تيرنر البالغة من العمر 8 سنوات، ليلة السبت، أثناء ركوبها في سيارة مع والدتها وصديق وذكرت CNN، في وقت سابق، أن أحدهم فتح النار على السيارة، عندما حاول السائق الدخول إلى موقف سيارات مغلق في طريق بريور.

وفي مساء الأحد، لقي رجل يبلغ من العمر 53 عامًا مصرعه وأصيب شخصان آخران خلال تبادل لإطلاق النار بين شخصين على الأقل على طريق بريور، حسبما قال تشافي لشبكة CNN.

ووقع إطلاق النار بالقرب من ويندي حيث قُتل رايسهارد بروكس وكذلك بالقرب من مكان إطلاق النار على سيكوريا تيرنر البالغة من العمر 8 سنوات، وقتل قبل أقل من 24 ساعة.