وسط مخاوف من موجة ثانية.. بكين بلا إصابات كورونا جديدة للمرة الأولى خلال أسابيع

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طلاب صينيون بعد إجرائهم فحوصات طبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في بكين
طلاب صينيون بعد إجرائهم فحوصات طبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في بكين

هونغ كونغ (CNN)-- أعلنت السلطات الصحية في الصين، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، لأول مرة منذ اكتشاف البؤرة الجديدة لتفشي كورونا في سوق شينفادي للمواد الغذائية في العاصمة بكين في 11 يونيو حزيران الماضي.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الثلاثاء، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، قادمة من الخارج، عبر شنغهاي ولياونينغ وسيتشوان ومنغوليا الداخلية وقوانغدونغ.

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ولم تسجل وفيات جديدة أو حالات إصابة محلية، كما أبلغت لجنة الصحة الوطنية عن 15 حالة جديدة بدون أعراض في جميع أنحاء البلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الحكومية الرسمية شينخوا، فإن السلطات الصحية في بكين أجرت فحوصات على 11 مليون شخص، خلال أقل من شهر، بعد اكتشاف بؤرة تفشي المرض الجديدة، فيما كان يعتقد أنه موجة ثانية من تفشي الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.

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