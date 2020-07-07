بعد ستة أشهر من الوباء العالمي.. ما مدى قربنا من القضاء على فيروس كورونا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، الاثنين، إن حالة جائحة فيروس كورونا بالولايات المتحدة "ليست جيدة حقًا"، مع ظهور إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف فاوتشي، في مقابلة مباشرة عبر فيسبوك مع مدير المعاهد الوطنية للصحة الدكتور فرانسيس كولينز: "مازلنا نغرق في الموجة الأولى من هذا. أود أن أقول إنها لن تعتبر موجة. كانت زيادة أو عودة متراكبة للعدوى".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي ككيان صعد، ثم نزل إلى (وضع الوباء عندما كان في بدايته)... إنهم الآن يملكون القليل من اللمحات، كما قد تتوقع، وهم يحاولون إعادة فتح أبوابنا. صعدنا، ولم نصل إلى نقطة البداية أبدًا، والآن (الوباء) عائد إلى الارتفاع. لذا، فإنه وضع خطير علينا معالجته على الفور".

وتأتي تعليقات فاوتشي، في الوقت الذي تستمر فيه حالات الإصابة بكورونا في الارتفاع في الولايات المتحدة - حيث أبلغت 32 ولاية على الأقل عن معدلات أعلى من الحالات الجديدة هذا الأسبوع، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وإلى الآن، أصيب ما يقرب من 3 ملايين أمريكي بفيروس كورونا، وتوفي بسببه أكثر من 129 ألفًا.

ويعتمد تقييم فاوتشي على التحذير الصارم الذي أصدره للمشرعين في الكونغرس الأسبوع الماضي، حيث أخبرهم أنه لن يفاجأ إذا رأت أمريكا إصابات جديدة لكورونا ترتفع إلى مستوى 100 ألف في اليوم.

وقال فاوتشي للجنة الصحة والتعليم والعمل في مجلس الشيوخ: "لدينا الآن أكثر من 40 ألف حالة جديدة في اليوم. لن أتفاجأ إذا وصلنا إلى 100 في اليوم إذا لم يتغير هذا، ولذا فأنا قلق للغاية".

وعبر بشكل خاص عن فزعه من الأشخاص المتجمعين في الحشود، وعدم ارتداء الأقنعة، وعدم إيلاء الاهتمام الكافي للمبادئ التوجيهية بشأن إعادة فتح البلاد.

وأكد فاوتشي: "سنستمر في الكثير من المشاكل... وسيكون هناك الكثير من الأذى إذا لم يتوقف ذلك".