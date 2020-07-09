العثور على عمدة عاصمة كوريا الجنوبية سيول ميتًا بعد ساعات من اختفائه

سيول، كوريا الجنوبية (CNN)-- عُثر على عمدة العاصمة الكورية الجنوبية سيول، الخميس، ميتاً، وذلك بعد ساعات من الإبلاغ عن اختفائه وبدء عملية واسعة من شرطة العاصمة الكورية للبحث عنه.

وبحسب مسؤول في الشرطة المحلية، على علم بالقضية، فقد أبلغت ابنة عمدة سيول باختفاء والدها، في وقت مبكر من مساء الخميس، وتم نشر 600 من أفراد الشرطة ورجال الإطفاء، إلى جانب 3 كلاب إنقاذ، للبحث عن العمدة.

وتم العثور على جثة بارك وون سون، في جبال المدينة بعد سبع ساعات من بدء عملية البحث، حسبما وأكدت شرطة سيول في رسالة نصية إلى الصحفيين.

وقال مسؤول بالشرطة على علم بالقضية، إن آخر إشارة لهاتف عمدة المدينة الخلوي، تم اكتشافها في حي سيونج بوك جو في سيول، وهو قريب جدا من مقر إقامته الرسمي في جونجو جو.

كان ينظر إلى الناشط المدني البالغ من العمر 64 عامًا، والذي شغل منصب عمدة سيول منذ عام 2011، على أنه أمل محتمل لليبراليين في الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

وعندما تم انتخاب بارك في انتصار ساحق ضد الحزب الحاكم منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بدون أي علاقات سياسية أو خبرة، أثار ذلك جنونًا عامًا، واعتُبر صعوده غير المتوقع إلى ثاني أقوى منصب في البلاد، علامة على أن الكوريين الجنوبيين رفضوا السياسات التقليدية.