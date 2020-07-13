إصابة 21 شخصًا في انفجار على متن سفينة حربية أمريكية في كاليفورنيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤولون في البحرية الأمريكية، إن 21 شخصا أصيبوا بعد انفجار وحريق على متن سفينة حربية في القاعدة البحرية الأمريكية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان، إن "17 بحارا و4 مدنيين، يعالجون من إصابات لا تهدد حياتهم في مستشفى محلي"، وأصيب البحارة على متن USS Bonhomme Richard بـ"إصابات طفيفة" من الحريق، فيما أكد الأدميرال فيليب سوبيك للصحفيين مساء الأحد، أن البحارة في حالة مستقرة.

وبحسب تغريدة لأسطول المحيط الهادئ بالبحرية الأمريكية، فإن جميع أفراد الطاقم، لم يكونوا على متن السفينة أثناء الانفجار والحريق الناجم عنه، في الوقت الذي عملت فيه عدة وكالات مختلفة للسيطرة على الحريق.

وقال روب بوندورانت رئيس هيئة الإطفاء الفيدرالية بسان دييغو، إن طواقم الهيئة تعمل على متن السفينة بالتعاون مع طواقم مكافحة الحرائق التابعة للبحرية الأمريكية لإخماد الحريق.

ولا يعرف حتى الآن أسباب اندلاع الحريق أو الانفجار، فيما تشير تقارير إلى أنه بدأ في منطقة ضخمة مفتوحة لتخزين المعدات البحرية، مع التأكيد على عدم وجود ذخائر على متن السفينة.

وقال كولين ستويل رئيس هيئة الإطفاء في سان دييغو، فجر الاثنين، إن السفينة قد تحترق لأيام "وصولاً إلى خط المياه"، لكنه أشار إلى أن السفينة "ربما تكون قابلة للإنقاذ"، "سنحرص بالتأكيد على الإبحار مرة أخرى".

وأوضح ستول، أن الانفجار وقع أثناء مغادرة الأفراد للسفينة، بينما تما نقل سفينتين قريبتين من مكان الحادث.

وسفينة USS Bonhomme Richard هي سفينة هجومية برمائية، وفقًا للبحرية الأمريكية، كان على متنها 160 شخصًا عندما بدأ الحريق، بينما كانت السفينة التي يبلغ عدد أفراد طاقهما ألف شخص، تخضع للصيانة.