سيدني، أستراليا (CNN)-- سيُمثل مُنفذ هجوم كرايست تشيرش، الذي اعترف بقتل 51 شخصًا في أسوأ هجوم إرهابي في نيوزيلندا، نفسه في جلسات النطق بالحكم الشهر المقبل، وفقا لمحاميه السابق.

وسيواجه الأسترالي برينتون تارانت، الذي أدين بارتكاب 51 جريمة قتل و40 تهمة محاولة قتل، جلسة استماع للحكم لمدة 3 أيام في مدينة كرايست تشيرش، بداية من 24 أغسطس آب.

وقال المحامي شين تايت: "يمكنني أن أؤكد أننا لم نعد نعمل لصالح السيد تارانت.. بناء على تعليماته، سعينا ومنحنا الإذن بالانسحاب كمحامٍ له".

وأضاف تايت أن تارانت له الحق في تمثيل نفسه في المحاكمة، وقد اختار أن يفعل ذلك في هذه الحالة.

وأكد القاضي كاميرون ماندر، القرار مع تارانت في اتصال عبر الفيديوكونفرانس في محكمة مفتوحة، صباح الاثنين، قبل الموافقة على طلب تارانت على الفور.

وتم القبض على تارانت في 15 مارس أذار 2019، بعد وقت قصير من بثه المباشر لهجومه على مسجدين في كرايست تشيرش.

وفي 26 مارس أذار من هذا العام، ألغى تارانت اعترافه المبدئي بعدم الإدانة، مما أدى إلى إدانته دون محاكمة.