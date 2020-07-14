أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- توقع تقرير للأمم المتحدة، أن تتسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الحد من انتشار الفيروس، في دفع أكثر من 130 مليون شخص حول العالم نحو "الجوع المزمن" بحلول نهاية العام الجاري 2020.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، في آخر تقاريرها حول "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم"، إن الوباء "يكثف نقاط الضعف والقصور في أنظمة الغذاء العالمية".

وأوضح التقرير، الصادر، الاثنين، أنه "على الأقل، قد يعاني 83 مليون شخص آخر، وربما ما يصل إلى 132 مليون شخص، من الجوع في عام 2020 نتيجة الركود الاقتصادي الناجم عن COVID-19"، ويقدر التقرير أيضًا أن حوالي 690 مليون شخص يعانون من الجوع في عام 2019، بزيادة 10 ملايين عن العام السابق.

وأفاد التقرير أن "أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضرراً من حيث النسب"، حيث يعاني 19.1% من سكانها من سوء التغذية، تليها آسيا بنسبة 8.3%، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 7.4%.

ومع تأثير الوباء على الأمن الغذائي، أكد التقرير، أن تحقيق هدف التنمية المستدامة للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، أصبح "أمرًا مشكوك فيه".

من جانبها، وتعليقا على تقرير الأمم المتحدة عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، والذي يسلط الضوء على أن 60 مليون شخص يعانون من الجوع اليوم أكثر مما كانوا عليه قبل خمس سنوات، وأن أكثر من ثلث البشرية لا يمكنهم تحمل ما يكفي من الغذاء الصحي، قالت راشمي ميستري، المسؤولة بمنظمة أوكسفام، إن "تقرير الأمم المتحدة هذا مقلق للغاية. يظهر أن نظامنا الغذائي العالمي يتداعى".

وأوضحت ميستري، أنه "يجب على الحكومات أن تمول بالكامل نداء COVID-19 الصادر عن الأمم المتحدة، وأن تلغي ديون البلدان المنخفضة الدخل، لتوفير الموارد اللازمة للتصدي لارتفاع الجوع المرتبط بالوباء".

وطالبت أوكسفام، في تعليقها على تقرير الفاو، بـ"إيجاد طرق أكثر إنصافا وقوة واستدامة لإطعام الناس. وهذا يعني إعطاء الأولوية لاحتياجات صغار منتجي الأغذية والعاملين على أرباح شركات الأغذية الزراعية الكبرى، ومعالجة أزمة المناخ، وضمان حصول جميع العمال على أجر يكفي للإعاشة".