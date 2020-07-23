بكين، الصين (CNN)—ردت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، على الاتهامات التي وجهها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أو ما يُعرف بـ"FBI" بأنها تأوي عالمة صينية هاربة في مبنى قنصليتها بسان فرانسيسكو غرب أمريكا، قائلة إنه "ليس لديها معلومات تقدمها".

جاء ذلك على لسان وانغ وينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الخميس، حيث أضاف أن "الولايات المتحدة تضايق وتحتجز الطلاب والعلماء الصينيين على فرضية أنهم مذنبون وهذا ينتهك حقوقهم المشروعة".

وكان الادعاء الأمريكي قد زعم أن تانغ جوان الباحثة المتخصصة بالبيولوجيا كذبت حيال صلتها بالجيش الصيني بهدف الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية وتفادت الاعتقال منذ ذلك الوقت بعد اللجوء إلى بعثة بلادها الدبلوماسية.

ويذكر أن وينبين رد في تصريحات، الأربعاء على اتهامات أمريكية لمواطنين صينيين بالقرصنة، حيث شبه ذلك بـ"سارق يتهم الآخرين بالسرقة"، مضيفا: "نطالب الولايات المتحدة الأمريكية بوقف اتهاماتها للصين فيما يتعلق بأمور الأمن السيبراني.. القراصنة الأمريكيون يوسعون من نشاطاتهم على الانترنت بتخويل من حكومتهم ما يثبت أن أمريكا كانت منخرطة بأكبر عمليات هجوم سيبراني في العالم".