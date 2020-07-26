أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، التي تديرها الدولة، صباح الأحد بالتوقيت المحلي، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عقد اجتماعًا طارئا بعد الإبلاغ عن أول حالة مُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في البلاد.

وأضافت الوكالة أن الشخص المُصاب دخل بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية عبر مدينة كايسونغ في 19 يوليو تموز، بعد انشقاقه إلى كوريا الجنوبية قبل ثلاث سنوات.

وأفادت الوكالة أن المريض تلقى فحوصًا طبية وخضع للحجر الصحي، إلى جانب كل شخص كان على اتصال به مؤخرًا.

ووفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن كيم جونغ أون وضع إجراءات عزل للمناطق حول كايسونغ، وأعلن حالة الطوارئ في "منطقة ذات صلة".

وذكرت الوكالة أيضًا أن اللجنة العسكرية المركزية في البلاد ستحقق في الوحدة المسؤولة عن الدخول غير القانوني للمريض و"تفرض عقوبة شديدة".