بكين، الصين (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، إغلاق القنصلية الأمريكية في تشنغدو، وذلك في إطار الأزمة بين البلدين، وقرار واشنطن بإغلاق قنصلية بكين في هيوستن، على خلفية اتهامات بالضلوع في أنشطة تجسس، بحسب عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقالت الخارجية الصينية، في بيان، "في العاشرة من صباح 27 يوليو 2020، أغلقت القنصلية الأمريكية في تشنغدو، وفقًا للمتطلبات الصينية. ثم دخلت السلطات الصينية ذات الصلة من المدخل الرئيسي واستولت عليها".

ومنذ صباح الاثنين، رصد فريق CNN، تواجدًا كبيرًا للشرطة الصينية في المنطقة، حيث تم منع أي شخص من غير المقيمنين وأصحاب المتاجر من دخول المنطقة.

وأنزلت القنصلية الأمريكية العامة في تشنغدو، العلم الأمريكي، في وقت سابق من صباح الاثنين، وفقًا لما ذكرته محطة CCTV الصينية التي تديرها الدولة.

ويظهر مقطع فيديو من رويترز، الأحد، تحميل حاويات الشحن، ومغادرة المركبات للمجمع الدبلوماسي، بينما كان الموظفون يستعدون لإغلاق القنصلية.

ونشرت البعثة الأمريكية في الصين، رسالة فيديو على تويتر، بعد إغلاق قنصليتها في تشنغدو، قالت فيها "اليوم، نودع القنصلية الأمريكية العامة في تشنغدو. سنفتقدك إلى الأبد".

وأضاف البعثة في المقطع المصور، "منذ عام 1985، تعمل القنصلية الأمريكية العامة في تشنغدو على تعزيز التفاهم المتبادل بين المواطنين الأمريكيين وشعب سيتشوان وتشونغتشينغ وقويتشو ويوننان والتبت".

ونشرت الرسالة المكتوبة باللغة الصينية، مصحوبة بصور نائب الرئيس الأمريكي في عام 1985، جورج دبليو بوش، خلال افتتاح القنصلية الأمريكية لأول مرة في تشنغدو، قبل 35 عامًا.

كانت السلطات الصينية، قررت إغلاق القنصلية الأمريكية، في إطار الأزمة بين البلدين، على خلفية قرار أمريكي بإغلاق قنصلية بكين في هيوستن، والتي يتهمها مسؤولون أمريكيون بالضلوع في أنشطة تجسس.