لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة البريطانية كشف النقاب عن خطة 2.58 مليار دولار (2 مليار جنيه استرليني)، الثلاثاء، لتشجيع المزيد من الناس على ركوب الدراجات والمشي من أجل التنقل، وفقا لبيان صحفي صادر عن الحكومة.

وتتضمن الخطة التزام الحكومة ببناء آلاف الأميال من ممرات الدراجات الجديدة، وتوفير التدريب على الدراجات لجميع الأطفال والبالغين، وبناء المزيد من رفوف الدراجات ومساحات تخزين الدراجات العامة.

وستوفر المبادرة أيضًا قسائم لإصلاح الدراجات، وتبلغ قيمتها حوالي 65 دولارًا (50 جنيهًا إسترلينيًا) لتشجيع الناس على التخلص من دراجاتهم القديمة، والتأكد من سلامتهم أثناء القيادة.

وقالت الحكومة البريطانية إن "الخطة الجديدة تهدف إلى البناء على الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يركبون الدراجات خلال الوباء. وهي تحدد رؤية شاملة طويلة المدى لزيادة السفر النشط وترسيخ مزايا المشي وركوب الدراجات".

يأتي هذا الإعلان بعد تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، حول كفاحه في إدارة وزنه وكشف النقاب عن استراتيجية الحكومة "صحة أفضل" الجديدة، التي تُشجع البريطانيين على النشاط.

وقال جونسون إن كوب الدراجات والمشي يلعبون دورًا كبيرًا في معالجة بعض أكبر المشكلات الصحية والبيئية، وأيضًا من أجل بناء دولة أكثر صحة ونشاطًًا.

وأضاف: "لهذا السبب حان الوقت لتغيير التروس والمضي قدمًا في خططنا الأكبر والأكثر جرأة حتى الآن لتعزيز السفر النشط - حتى يشعر الجميع بالفوائد التحويلية لركوب الدراجات".

وأضاف وزير النقل جرانت شابس: "لدينا فرصة واحدة في العمر لإحداث تحول في المواقف للأجيال القادمة، ولجعل المزيد من الأشخاص يختارون ركوب الدراجات أو المشي كجزء من روتين حياتهم اليومية".